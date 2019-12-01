"تودز" تطلق حقيبة الأميرة ديانا بنسخة محدثة

طرحت علامة "تودز" نسخة محدثة من حقيبة الأميرة الراحلة ديانا "دي"، والتي تعتبر الحقيبة المفضلة للأميرة خلال فترة السبعينات. وتتميز الحقيبة الجديدة المصنوعة من أفخر أنواع الجلد والتي تحمل اسم D-Styling بتصميمها العصري الأنيق.

وجاءت الحقيبة بأحجام و ألوان متنوعة تشمل الأسود والأزرق والأبيض والأصفر والبني إلى جانب حقيبة بألوان متعددة. وتم التقاط صورة للأميرة ديانا وهي تحمل حقيبة Tod's D Bag الأصلية خلال نزهة إلى Harbour Health Cub ويبدو أن أسلوب أزياء الأميرة ديانا وإطلالاتها الأيقونية ستبقى مصدر إلهام للعديد من العلامات التجارية ومحبي الموضة

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