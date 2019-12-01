بعد إصابة نيللي كريم به.. إليك كل ما تريد معرفته عن الورم الحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: خضعت الفنانة نيللي كريم لجراحة استئصال ورم حميد بالوجه، وطمأنت الجميع على حالتها بعد أن تماثلت للشفاء وبدت في حالة جيدة. "الكوسنلتو" يستعرض طبيعة الأورام الحميدة في الوجه وأسبابها وأعراضها وعلاجها، وفقًا لما جاء بموقع "Health Line". للمزيد عن إليك كل ما تريد معرفته عن الورم الحميد.. اضغط هنا

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