موضة الفنانين قبل 2020.. محمد رمضان بصبغة شعر خضراء بعد بدلة "فهمي" الحمراء

قرر بعض الفنانين اتباع موضة جديدة، قبل بداية 2020، فاجأوا بها جمهورهم مؤخرًا، من حيث اختيار الإطلالات وصبغات الشعر، واليوم، فاجأ الفنان محمد رمضان متابعيه، بلوك جديد ومختلف، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفنان بصبغة شعر مختلفة باللون الأخضر، وتفاعل معه العديد من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالإطلالة الأخيرة، في حين انتقد البعض الآخر اللون.

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أحمد فهمي ببدلة حمراء في مهرجان القاهرة

لم يكن "رمضان" وحده من فاجأ متابعيه بالإطلالة الغريبة والمختلفة، فمؤخرًا، لفت الفنان أحمد فهمي الأنظار بأزيائه، خلال مشاركته على "ريد كاربد"، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وظهر "فهمي" بسترة حمراء اللون مصنوعة من القطيفة، بالإضافة إلى قميص وبنطلون يحملان اللون الأسود، ورابطة عنق قاتمة اللون، من توقيع دار أزياء "أورانج سكوير".

الأمر الذي أثار سخرية رواد ومتابعي الفنان عبر منصات "السوشيال ميديا" المختلفة، وكان من بين التعليقات على البدلة التي ارتداها، "ايه الحَمَار ده كله، انت متنكر ولا إيه"، و"أنا بحبك جدا بس البدلة دي وحشة قوي"، و"حلوة البلوزة".