بعد ولادتها بها.. كيف يتم إزالة "وحمة" طفلة باتمان؟

تخضع الرضيعة الأمريكية لونا، التي انتشرت صورها وقصتها منذ عدة أشهر، وأطلق عليها البعض لقب "طفلة باتمان" بسبب ولادتها بحالة جلدية نادرة، تُظر لها وحمة سوداء بوجهها، جعلتها تُشبه البطل الخارق "باتمان".

ومن جانبها، أكدت كارول فينير والدة الرضيعة، خلال مؤتمر صحفي، إن رحلة علاج ابنتها ستتم في روسيا، حيث تخضع لـ 6 أو 8 عمليات جراحية، أبرزها هي المرحلة الأولى التي تتم من خلالها إزالة الوحمة، من خلال الخلايا الصبغية الخلقية من جبينها وحواف جفنيها.

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وأضافت الأم، أن عمليات ستستمر خلال 18 شهرا، وتكلف العملية الواحدة 25 ألف دولار، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأوضحت الأم، أن مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت في نشر قصة رضيعتها، كانت السبب لوصول الأمل للطبيب الروسي، الذي تولى علاجها، في مدة قصيرة نسبيًا، وبصورة أكثر رقة لا تؤذي جلد الطفلة.