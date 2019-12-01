تعرفي على أفضل مكياج عيون غليتر للعروس الجريئة

المكياج الغليتر يعتبر من الستايلات المفضّلة عند المرأة التي تحبّ الجرأة والتميّز، وهو يلائم لوك العروس ايضاً في حال كانت تبحث عن اطلالة غير تقليدية

مكياج مخصص للعروس الجريئة، حيث تمّ تغطية الجفون العلوية المتحركة بالغليتر الفضي فقط لا غير وقد زيّنت الجفون السفلية بحبة ستراس لامعة على شكل نجمة.

مكياج قوي وصاخب للعروس التي تحبّ ابراز ملامحها بشكل قوي، ونرى على العيون خط آيلاينر طويل يعلوه ظلال نيود حدد عظمة العين وقد أدمج مع ظلال زهري برّاق.

يمكن للعروس البسيطة والجريئة في نفس الوقت أن تنفذ هذه الفكرة الصادمة غير الاعتيادية، فتكتفي بخط آيلاينر طويل وعريض مرسوم بحبيبات الغليتر الذهبية اللامعة فقط لا غير.

إلجئي إلى الغليتر النيود الزهري البراق لإضاءة عيونك يوم زفافك خاصة إذا كنت صاحبة بشرة سمراء، فغطي جفونك بالغليتر وادمجيها بظلال وردي أو برغندي يحدد عظمة الجفون العلوية.

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اذا كنتِ تبحثين عن ستايل غير تقليدي ابداً كعروس، اعتمدي على الغليتر الفضيّ الذي يغطّي الجفن العلوي بشكل كامل وصولاً الى حدّ الحواجب، ونسّقيه مع أحمر شفاه نيود.

مكياج غليتر جميل وناعم نسبة للإطلالات الأخرى، فقد غطّى الغليتر البرونزي اللامع الجفون المزينة أساساً بظلال ترابية اللون حددت بها عظمة الجفون. ورغم صخب الغليتر اللامع بدت الإطلالة بسيطة وراقية.

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