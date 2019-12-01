بعد انتحار طالب الهندسة من البرج.. طبيب نفسي يكشف سبب اختيار تلك الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
من سفح برج القاهرة ألقى شاب بنفسه، لينضم لقائمة المنتحرين من الشباب والتي تزداد يومًا بعد يوم، ولقي صاحب بكالريوس الهندسة الذي لم يتجاوز عقده الثاني مصرعه في الحال، وأفصح صديقه المرافق له للنيابة أنه كان يعاني من أزمة نفسية شديدة في الفترة الأخيرة وأنه اصطحبه للبرج ليساعده في التخلص من هذه الأزمة.
"الكونسلتو" يكشف في التقرير التالي دوافع الانتحار لدى الشباب، وحكمة اختيار وسيلة الانتحار القاسية.
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