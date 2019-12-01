لتنسيق مظهرك.. اختاري الشنطة حسب شكل جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعتمد الفتيات على تنسيق ألوان الشنطة مع لون الملابس، ولا ينتبهن كثيرًا إلى ضرورة اختيار الشنطة المناسبة لشكل جسمها.

نقدم لكم الشنطة المناسبة لكل شكل من أشكال الجسم، لتحصلي على مظهر أفضل لإطلالتك بحسب ما ذكر موقع "برايت سايد".

1- المثلث المقلوب

جسد المثلث المقلوب، يكون الكتفين أعرض من منطقة الخصر، لذا اختاري حجم الشنطة متناسق مع منطقة الخصر ويفضل أن تكون متوسطة الحجم.

2- المستطيل

إذا كان عرض كتفيك مساوٍ لعرض الوسط والخصر، فهذا يعني أنك تنتمي لأصحاب الجسد المستطيل.

اختاري الشنط الكبيرة في الحجم، وابتعدي عن الصغيرة لأنها تزيد من حدة شكل جسمك.

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3- الكمثري

يمتاز الجسد الكمثري بأن حجم الكتفين والخصر أقل من الخصر، لذا عليك اختيار شنطة صغيرة لا تمتد إلى منطقة ما تحت الخصر حتى لا تعطي حجمًا إضافيًا لمنطقة الوسط.

4- التفاحة

جسد التفاحة يكون ممتلئا من منطقة الوسط أكثر من الكتفين والخصر، لذا يفضل الابتعاد عن الموديلات الصغيرة للغاية أو المحتوية على شرائط ضخمة.

5- الساعة الرملية

يتميز جسد الساعة الرملية بتناسق عرض الكتف مع الخصر ووسط نحيف، الاختيار الأفضل لك هو حقائب اليد البسيطة.