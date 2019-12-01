6 نصائح مهمة لا تغفلها عند شراء أثاث منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الأثاث الخشبي في المنزل من الأمور الأساسية التي لها تأثير كبير في حياة أي شاب مقبل على الزواج، وهذه الخطوة محيرة خاصة أن قطع الأثاث من القطع التي تستمر لفترات طويلة بالمنزل، لذا يجب عليك تحري الدقة عند شرائها حتى لا تتعرض للخداع أثناء الشراء.

إليك مجموعة من النصائح المهمة التي تساعدك على اختيار ما يناسبك، وفقا للمهندسة منى مطر مدير تسوق بأحد أماكن بيع الأثاث "موبيليا painter":

1- يفضل الذهاب إلى معرض موبيليا اشترى منه أحد أقاربك من قبل (تثق به).

2- عليك قبل الشراء التأكد من تفاصيل خشب الأثاث وأنواعه، وكيفية تصنيعها، ثم التأكد من نوع الخشب قبل الشراء، حتى لا تتعرض للخداع.

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3- ينصح بشراء غرفة السفرة والأنتريه والركنة من خشب "الزان" المعروف بجودته المتينة، وغرفة النوم من "الكونتر أو الزان"، وتجنب "الكسر" لأن جودته سيئة.

4- يفضل البساطة في اختيار الأثاث كي تمنح منزلك مظهرًا جماليًا ورقيًا، فضلًا عن تنسيق الألوان مع ديكورات المنزل، وأن يكون قماش الأنتريه جيد، والأسفنج ذات كثافة عالية.

5- اختر الدولاب والبوفيه من خشب "الكونتر"، وتجنب خشب "MDF" أو ما يطلق عليه أصحاب معارض الموبليا "لوحات فيبر"، لأنه كرتون معالج وليس خشب، ولا يصلح لأثاث منزل.

6- احرص على تحديد مقاسات غرف منزلك، لتشترِ أثاث مناسب لمساحة منزلك.