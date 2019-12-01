تامر حاول يصالح مراته بسلسلة وتورتة.. قبلت الهدية وطلبت الخلع: حد ينسى عيد جوازه!

من داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وقف "تامر.ح" يدافع عن نفسه في دعوى الخلع التي أقامتها ضده زوجته بعد 3 سنوات من الزواج بحجة نسيانه لعيد زواجهما، وحملت رقم 1017 لسنة 2019.

يقول الزوج في حديثه لـ "الوطن" إنه تزوج منذ 3 أعوام وكانت زوجته كثيرة الطلبات لكنه كان يحاول أن يلبي لها احتياجاتها دائما، حتى لو اضطر إلى الاستدانة من أحد أصدقائه، ولكن زوجته لم تقدر كل ما فعله من أجلها واستغلت نسيانه لعيد زواجهما الثالث وطلبت منه الطلاق، وعندما طلب منها زوجها أن تعيد التفكير وخاصة أن السبب تافه ولا يستدعي الطلاق.

يتابع الزوج حديثه بأن زوجته ذهبت إلى بيت والدها في اليوم التالي، وعندما قام بالاتصال بها أخبرته بأنها لا تريد الحياة معه وخاصة بعد عدم تقديره لها و وصفها بأنها إنسانة تافهة: "كلمتها قالتلي إنها سابت البيت وراحت عن بيت أهلها عشان أنا مش مهتم بيها ولا بقدرها ولا بحاول إسعدها، نزلت جبت سلسلة وتورتة وروحتلها، عشان نحتفل مع بعض خدت مني السلسلة والتورتة وقالتلي أمشي دلوقتي عشان أنا مضايقة منك، مشيت وقولت هتقعد يومين وترجع"

وأضاف الزوج أنه كان يتصل بها يوميا للاطمئنان عليها وكانت تطلب منه الطلاق في كل مكالمة بينهما، فامتنع عن الاتصال بها لفترة كي تعيد حسابتها، لتكون المفاجأة بعد ذلك بأن زوجته أقامت ضده دعوى خلع، وعندما حادثها هاتفيا لم تجيب عليه ورفضت أن تتقابل معه عندما ذهب إليها: "كانت واخدة فلوس وهي ماشية من البيت أما طلبتها قفلت في وشي وقالتلى ملكش عندي حاجة، أنا كنت مراتك والفلوس دي من حقي"