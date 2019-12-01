الامارات | احتفال «إرث الأوّلين» في أبوظبي: نفاد التذاكر..وتوجد فرصة بديلة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال «إرث الأوّلين» في أبوظبي: نفاد التذاكر..وتوجد فرصة بديلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات عن نفاد جميع تذاكر احتفال «إرث الأوّلين» الذي يستضيفه استاد مدينة زايد، الاثنين (الثاني من ديسمبر)، وسيحظى 20 ألف شخص من حملة التذاكر بفرصة لخوض رحلةٍ فريدة يتعرفون خلالها على ملامح التراث الإماراتي.

وبسبب الإقبال على حضور الاحتفال، أكّدت اللجنة المنظمة أنه يمكن للمواطنين والمقيمين والزوّار ممن فاتتهم فرصة حضور العرض في استاد مدينة زايد الرياضية الاستمتاع بمتابعته على شاشة ضخمة في حديقة أم الإمارات.

كما يستطيع زوار الفعالية في الحديقة الاستفادة من مجموعة من الأنشطة التي تحمل طابعاً تراثياً يلائم جميع أفراد العائلة، فضلاً عن فرصة مشاهدة العرض الذي يصحب المشاهدين في رحلةٍ فريدة للتعرف على التاريخ الإماراتي عبر العديد من القصص العريقة، والتي تتم روايتها بأسلوب شيّق على مدى 50 دقيقة.

وسيبثّ احتفال «إرث الأوّلين» عبر شاشة عرض ضخمة في منطقة العشب الكبرى في حديقة أم الإمارات لضمان استمتاع جميع الزوار بهذه الرحلة والتعرف على القيم النبيلة والراسخة في التاريخ الإماراتي العريق.