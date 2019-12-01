داليا مصطفى تحن لأيام الطفولة بصورة

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة لها من طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

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وقالت "داليا": "بقلب في صوري القديمة لاقيت الصورة دي ليا.. أيه رأيكم".

وتفاعل عدد من الجمهور مع صورة الفنانة، وكانت أبرز تعليقاتهم: "جميلة وأنتي صغيرة وأنتي كبيرة الله يحفظك، قمر طبعا طول عمرك جميله يا داليا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفي مسلسل "حواديت الشانزليزية" والذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويدور حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، وداليا مصطفى، وإدوارد، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.