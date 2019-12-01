مستوحى من الإكسسوارات البدوية.. فستان روزالين البيه في ختام "القاهرة السينمائي"

اختارت الفنانة روزالين البيه، الظهور بإطلالة مختلفة في حفل ختام الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي أمس، فعادة ما تهدف الفنانة الشابة إلى ارتداء فساتين تستوحي فكرتها من أهداف إنسانية.

ارتدت روزالين البيه في حفل الختام، فستانا مستوحى من أزياء وإكسسوارات سيناء، وهو ما أشارت إليه عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، قائلة: "شغل الخياطة اللي على الفستان ده مستوحى من لبس وإكسسوارات بدويات سيناء اللي أثروا بشكل كبير على طفولتي وتاريخ عائلتي.. حرفيات لاجئات من مؤسسة نيلفرات نفذوا شغل اليد - نيلفرات هي مؤسسة أنشأت بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتمكن اللاجئات والنساء المهمشات من خلال توفير فرص عمل مستدامة ليهم".

وتابعت الفنانة الشابة بأن الفستان هو التعاون الثاني لها مع المصمم مهند كوچاك، الذي استغرق شهرين لتنفيذه: "ده يعتبر ثاني مشروع لنا مع بعض.. الفستان من تصميم مهند كوچاك اللي على مدار الشهرين اللي فاتوا أخد افكاري المشوشة و حولها لإهداء للسيدات السيناويات اللي حكيتله عنهم".

كما عملت فرح عبدالحميد على تصميم الاكسسوارات من العملات الفضية: "صممت حلقان وخواتم مصنوعة من عملات الفضة".

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ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ41

ووجه السيناريست محمد حفظي رئيس الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، الشكر، في حفل ختام المهرجان، لكل من الضيوف الذين حضروا الحفل، كما وجه الشكر لوزارة الثقافة، وجميع الشركات التي دعمت دورة هذا العام من المهرجان.

وقال "حفظي"، إنه في العام الماضي حاول أن يشكر جميع العاملين في المهرجان إلا أنه فشل، وهذا العام يشكر جميع من ساهم في نجاح دورة هذا العام، والذين يصل عددهم إلى 200 شخص.

وأضاف أن المهرجان التابع لوزارة الثقافة وللدولة المصرية حين يخرج بهذا الشكل "يجعلني أشعر بفخر كبير"، وأن تواجد الجمهور بعدد كبير في دورة هذا العام وصل إلى بيع 40000 تذكرة، ما جعله سعيدا وطالب بأنه دوما يتمنى دعم السينما المصرية فهي القادرة على الوقوف ضد الإرهاب والتطرف.