"القومي للمرأة" يتعاقد مع شركة للنهوض بالأسر في المناطق الأقل حظا

وقعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة "ويل سبرينج"، التي مثلها الأستاذ خالد فوزي بصفته رئيس مجلس الإدارة، بهدف دعم التعاون بين الجانبين في مجال النهوض بأفراد الأسرة من خلال تبني تقديم الخدمات التدريبية للفئات المستهدفة من المجلس القومي للمرأة.

وأعربت مرسي عن سعادتها بتوقيع البروتكول مع شركة "ويل سبرنج"، مشيرة إلى أن المجلس تعاون مع "ويل سبرينج" على مدار العاميين الماضيين في تنفيذ عددا من الأنشطة للنهوض وتأهيل الأسرة، بينها 8 معسكرات في حي الأسمرات، منها معسكر "إكتشفني"، "أنا وماما"، و"أنا وبابا"، و"أنا وعائلتي"، إضافة إلى عدد من الأنشطة في محافظة أسوان، وتنظيم معسكر للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس، مؤكدة أن الهدف من توقيع البروتكول الآن هو استمرار التعاون بين الجانبين في تنفيذ عددا من الأنشطة بمختلف المحافظات من أجل النهوض بالأسرة المصرية.

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وأعربت عن أملها أن تكون ويل سبرينج جزء من حياة الأطفال في مصروالأسرة المصرية، وأكدت اعتزازها وتقديرها للشراكة القائمة والتعاون المثمر بين الطرفين، متمنية تنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات، خلال الفترة المقبلة.

من جانبه عبر خالد فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة للأسرة عن تشرفه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والأفكار الجديدة في حي الأسمرات وأسوان من أجل الأسرة، واستمرار هذا التعاون في باقي المحافظات، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع توجه الدولة بالاهتمام ببناء البشر والنهوض بهم.

يتضمن بروتكول التعاون مجموعة من البنود يأتي في مقدمتها تقديم محتوى راقي يستهدف أفراد الأسرة المصرية بالمناطق الأقل حظاً والأكثر احتياجاً لزرع القيم والأخلاق الحميدة، التي تليق بوطننا مصر وتعزيز قيم العدل والمساواة وتقبل الآخر، أهمية استخدام الوسائل الحديثة مثل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية في توصيل المبادئ الأخلاقية وتقوية العلاقات الأسرية، وذلك من خلال الاستفادة من خبرة الشركة في تنفيذ برامج مشابهة، وتوضيح دور المجلس القومي للمرأة ورسالته للمجتمع والوصول للفئات الأكثر احتياجاً.