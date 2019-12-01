قلبت على "جوهرة".. "سناب شاب" يغير ملامح سمية الخشاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بصور جديدة، عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات، استخدمت فيها تطبيق "سناب شات"، الذي يتيح لمستخدميه التقاط صور وتسجيل فيديوهات، إضافة إلى كتابة نصوص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة من المتلقين.

ظهرت سمية، خلال الصور، بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا أسود اللون بأكمام، وتدلت خصلات شعرها الطويل المموج باللون الأسود الغامق على كتفيها، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

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وبواسطة "الفلاتر" التي يتيحها البرنامج، ظهرت الفنانة في إحدى الصور، بملامح تتقارب فيها من الراقصة الاستعراضية "جوهرة".

يذكر أن هشام تميم محامي الفنانة سمية الخشاب، تقدم بإقامة عريضة للمعارضة على الحكم الصادر ضدها بحبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، وحددت النيابة العامة جلسة جديدة للقضية يوم 7 ديسمبر، بعدما حصل سعد على حكم غيابي، في وقت تواجدت فيه سمية الخشاب في برشلونة.