دراسة: المشروبات الغازية تصيب المرأة بكسور العظام

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق بحثي من برنامج "وومان هيلث إنشياتيف"، أن تناول عبوتين من المشروبات الغازية يزيد خطر إصابة المرأة بكسور العظام.
وبحسب الدراسة التي أجراها فريق بحثي، تبين أن كثافة العظام لدى الفتيات في سن 14 إلى 16 عاماً تقل عن المعدل الصحي عند تناول المشروبات الغازية يومياً.
وتوصلت إلى أن تناول عبوتين من المياه الغازية يومياً لمدة 14 أسبوعاً متتالية يزيد خطر إصابة المرأة بكسور العظام بنسبة 26%.
وتلعب المشروبات الغازية دوراً كبيراً في خفض مستوى المعادن في العظام وبالتالي هشاشتها.
وتتأثر مخاطر الكسور بعدة عوامل، أهمها التغذية، والنشاط البدني، ومعدل تناول كل من الكالسيوم والكافيين والكحول.
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