هبة مجدي بإطلالة وردية.. "جمالك جمال مش عادي"

شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها بصور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت هبة مرتدية ملابس وردية، وبدت بـ "فاونديشن" باللون البرونزي، وأحمر الشفاه البسيط. Advertisements ونالت الصور إعجاب متابعي الفنانة، وجاءت من ضمن التعليقات: "جمالك جمال مش عادي ملكة جمال الشاشة، قمر أوي وشكلك طفلة جدًا". وتشارك الفنانة هبة مجدي، في بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، إلى جانب الفنانين عبير صبري، ظافر عابدين، أحمد مجدي، وهاني عادل، تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

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