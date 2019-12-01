"اللي كنت أنت عيونه.. أول من يخونه".. الأغنية التي أبكت أصالة بـ موسم الرياض

"اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه" مقطع من أغنية "ذاك الغبي"، دفع الفنانة السورية أصالة نصري إلى البكاء على خشبة المسرح أثناء غنائها، بإحدى حفلاتها لموم الرياض، في المملكة العربية السعودية، قبل أن تتدارك دموعها وتمسحها وتستكمل الحفل.

وقال كثير من رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، إنها من المرات النادرة التي يشاهدون فيها أصالة وهي تبكي على خشبة المسرح، فالمعروف عنها أنها ذات شخصية قوية.

بكاء أصالة دفع الجمهور ليعلن تعاطفه معها، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، فكتب حساب باسم "سوما": "عيوني هالعيون عساها أبداً ما تشوف دموع، والله يقهر اللي يزعلك".

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وقدمت أصالة نصري عدد من أغانيها الشهيرة، وبدأت الحفل بأغنية "كان يهمني"، ثم غنت "كبير الشوق"، التي تفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير.

وطرحت أصالة مؤخراً آخر ألبوماتها الغنائية، وحمل الألبوم عنوان" فى قربك"، وضم الألبوم "10 أغانٍ.

يذكر أن كلمات "ذاك الغبي" تنص على: "تذكر اللحظات اللي بعتني فيها.. نظرتي ونبضات قلبي أنت تطفيها.. جيت أبي أحكي ما حكيت.. ما مدى أنت مشيت.. ما التفت.. وأنا من سابع سما الأحلام طحت هدمتني.. بنيت نفسي وعشت ونسيت خلاص كسرتني.. لملمت اشتاتي ولا غيرك نقص.. ليه راجع من تبي.. عاشقك ذاك الغبي.. اللي كنت أنت عيونه كنت أول من يخونه.. انتظر اللي مات.. طيب صاحبي تذكر اللحظة اللي بعتني فيها نظرتي و نبضات قلبي وأنت تطفيها".