الامارات | تشاجر شريكا الحياة.. فدفع الكلب الثمن

شكرا لقرائتكم خبر عن تشاجر شريكا الحياة.. فدفع الكلب الثمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتفاقم الخلافات والمشاحنات بين شركاء الحياة في بعض الأحيان، وربما تفضي إلى أمور خطيرة، وربما إلى جريمة.

وفي هذه المرة دفع كلب «يوركشاير تيرير» حياته ثمناً لخلاف بين شريكي حياة في جنوب ألمانيا.

وأوضحت الشرطة الألمانية أنه يشتبه أن رجلاً (50 عاماً) ألقى بالكلب الصغير الذي يخص شريكة حياته من نافذة بالطابق الثالث لمنزل قريب من مدينة باساو، بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن الكلب لفظ أنفاسه الأخيرة بعد سقوطه بوقت قصير متأثراً بجراحه.

Advertisements

وأوضحت الشرطة أن الرجل بدا عدوانياً خلال شجار مع شريكة حياته أمس. ولم يكن موجوداً في موقع الحادث عندما حضرت الشرطة.

وبعد ثلاث ساعات تقريباً من سقوط الكلب، أبلغت إحدى أقارب الرجل الشرطة بأن ثلاث سيارات كانت متوقفة أمام مزرعتهم تعرضت لخدوش، ويشتبه ملاك السيارات بأن ذلك عمل انتقامي من صاحبة الكلب.