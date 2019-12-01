إطلالات تناسب المحجبات باللون الأزرق من أسابيع الموضة

الأزرق من الألوان التي تمنح المرأة جاذبية من نوع خاص، مع لمسات من الوقار والفخامة باطلالتها، لهذا ربما لا ترتديه الصبايا بشكل كبير، ولكنها تعتمده عندما يتعلق الأمر بالجاذبية ولفت الأنظار.

ولهذا قد اخترنا لكِ مجموعة من اطلالات تناسب المحجبات باللون الأزرق، من أسابيع الموضة العالمية للأزياء الجاهزة لشتاء 2019-2020.

المعطف الجلد الأزرق من Stella McCartney

إذا كنتِ تحبين هذا اللون بدرجاته المختلفة، إليكِ هذا المعطف الجلد الطويل من Stella McCartney، لاطلالة أنيقة وفخمة هذا الشتاء، والمميز به أنه من الممكن أن تعتمديه كفستان طويل، مع بوت الكاحل لاطلالة محتشمة.

بليزر البدلة من Ralph Lauren

أما هذا البليزر الساتان المخملي بدرجة الأزرق الزهري، بتصميم البسيط بلمسة جريئة رجولية، سوف يمنحكِ اطلالة جادة كلها ثقة ورسمية، بخاصة مع البنطلون الواسع الأسود.

اعتمديه في المناسبات الكبيرة والمهمة لاطلالة بالفعل تخطفين بها الأنظار.

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البدلة الزرقاء من Akris

اطلالة أخرى سوف تلفت الانتباه باعتماد البدلة الزرقاء المخملية من قماش القطيفة، مثالية لهذا الشتاء، بخاصة مع لونها الأزرق الفاقع، بالإضافة إلى أنّ خامة الفيلفت رائجة بقوة هذا الموسم، يمكنكِ اعتمادها مع حجابكِ باللون الأبيض أو الأسود، مع حذاء مدبب باللون الأسود.

فستان أزرق مطبع بالورود من Giambattista Valli

أعجبنا كذلك هذا الفستان مع رسومات الورود وتصميم الـ Wrape والكشكش، مناسب للصبايا صاحبات الوزن المتوسط والنحيفات، وبكل بساطة يمكنكِ تنسيقه مع بوت الكاحل، وحجاب أبيض أو كحلي لاطلالة محايدة.

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