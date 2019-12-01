10 علامات للخيانة.. كيف تكتشفين علاقة زوجك بأخرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعاني بعض النساء من الخيانة الزوجية، ورغم أن هناك أزواج يستطيعون إخفاء أفعالهم غير إن هناك بعض العلامات التي قد توضح ذلك.

نرصد لكم 10 علامات يمكن أن تكشف لك إذا ما كان الرجل على علاقة بأخرى أم لا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن البريطانية".

1- التأخير

يعتبر التأخير غير المعتاد والمتكرر من شريك حياتك في العودة إلى المنزل أحد المؤشرات حول وجود تغيرات في حياة الزوج.

2- أموال غامضة

إذا علمتي أنه ينفق أمواله بكثرة دون إخبارك، أو أصبح لديه بطاقة ائتمانية جديدة دون داع.

3- تغير الذوق

إذا بدأ الزوج يستمع إلى موسيقى جديدة لا تنتمي إلى ذوقه الفني، ربما يكون هذا التأثير من شخص ما.

4- باسوورد جديد

إذا تعمد تغيير باسوورد هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به بآخر جديد لا تعلميه.

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5- التهكم

بسبب عدم قدرة البعض على اختلاق قصة تصدق، فيلجأ إلى التسفيه من أقوالك، انتبهي قد تكون هذه الطريقة.

6- الجلوس مع النساء

إن قضاء وقت أكثر من المعتاد مع امرأة من العمل، أو الدردشة معها عبر الإنترنت أو ترتيب رحلات العمل التي تكون دائمًا جزءًا منها، هو أحد المؤشرات التي تدل على تخطي شريك حياتك حدوده معها.

7- لهجة جديدة

أن يستخدم الزوج كلمات جديدة وعبارات لم يعد معتادًا عليها من قبل أو يتبع سلوكيات جديدة عليه.

8- مظهر جديد

شراء ملابس جديدة وتنسيقها بطريقة جديدة تمامًا عما اعتاد عليه، أو اتباع نظام غذائي جديد، وتمارين رياضية جديدة لم يعتد عليها من قبل.

9- العلاقة الحميمية

إذ بدأ في الابتعاد عن العلاقة الحميمية معك وبدأ في تجاهلك.

10- التهرب

عندما يتهرب من المواعيد والرحلات وقضاء أيام الإجازة معك، عندما يمنعك من ترتيب أي مواعيد للخروج سويًا في أي مكان جديد.