الأبراج الأكثر وفاءً لشريك الحياة.. هل زوجكِ أو خطيبكِ من مواليدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي

لا شك أن اختيار شريك الحياة ليس بالأمر الهيّن، وتبحث الفتيات على صفات بعينها في شريك حياتها ولعل "الوفاء" أهم وأبرز تلك الصفات.

وإذا كنتِ ممن يهتممن بالأبراج الفلكية، وينتظرن ما تقوله، "لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكِ مواليد الأبراج من الرجال الأكثر وفاءً لشريك الحياة، وفقًا لخبيرة الأبراج الدكتورة رانيا شارود.

- برج الدلو

يحتل مواليد هذا البرج المركز الأول في الوفاء التام لشريكة الحياة؛ لأن رجل الدلو يتميز بعلاقته الصادقة وحبه الشديد ورقيه في التعامل مع شريكة حياته.

- برج الأسد

مواليد هذا البرج يحتلون المركز الثاني من حيث الوفاء التام لشريكة حياته، ويتسم رجل الأسد بالوفاء وعدم تعدد العلاقة، سواء كان متزوجًا أو مرتبطًا.

- برج العقرب

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حل هؤلاء في المرتبة الثالثة في وفائهم؛ لأنهم يتسمون بعدم سعيهم للخيانة مطلقا، ولكن رجل العقرب حذر جدا إذا شك في خيانة شريكته.

- برج العذراء

المركز الرابع كان من نصيب رجل العذراء الذي يتسم بأنه وفيّ وشهم جدا لشريكة حياته، فهو يتأثر بخيانة الآخرين من حوله، ويتعامل مع شريكته بصراحة ووضوح، ولديه تمسك بأسرته كبير.

- برج القوس

يحتل المرتبة الخامسة في الوفاء التام، فرجل القوس يوصف بأنه ناري واضح وصريح لشريكة حياته، ويتميز بحبه الشديد لها.

- برج الحمل

من الأبراج التي تحب دائما أن تكون محل أنظار، فرجل الحمل يميل أن يظهر بشخصية مرحة وجذابة، لكن إذا كان متزوجًا لا يخون شريكة حياته أبدا، فهو يخاف كثيرًا من خسارة أسرته.