إطلالات النجمات: سيرين عبدالنور كالأميرات.. ومريم أوزرلي بإطلالة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

- سميرة سعيد بإطلالة إغريقية

ارتدت سميرة سعيد فستانًا طويلًا باللون الأسود، وتميز الموديل بقصة ضيقة من الأعلى، وتنورة واسعة مزينة بالكشاكش الضيقة والأحجار البراقة، ونسقت مع الفستان جاكت قصير "bolero" من المخمل المطرز بالكامل بالأحجار والفصوص بألوان الأحمر، والأسود، والموف، بتوقيع مصمم الأزياء "نيكولاس جبران".

ونسقت مع الإطلالة بوت طويل، وإكسسوارات ناعمة باللون الأسود، واختارت تصفيفه الشعر الغجرية بلمسات مصفف الشعر حمو محسن، واعتمدت مكياجًا بألوان النيود، مع رسمة عيون سمكوكى قوى بألوان الموف.

- أحلام بإطلالة اللون الأزرق البراق

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تألقت أحلام بفستان باللون الأزرق اللامع، بأكمام طويلة، مزينًا بالدانتيل المفرغ، وفاتحة صدر على شكل حرف "V"، واعتمدت تصفيفة الشعر المبلل " wet look"، واختارت مكياجًا باللون الكاشمير الهادئ، مع رسمة عيون سموكى بالألوان الترابية، مع إكسسوارات ماسية مكونة من خواتم شبابية متعددة، عقد من طبقتين.

- ريا أبي راشد بإطلالة مختلفة

تألقت ريا بإطلالة حيوية ومبهجة، إذ ارتدت فستانًا ميدي بألوان متعددة بالأحمر والوردي والأزرق، بأكمام طويلة واعتمدت حزاما رفيعا باللون الأحمر لإبراز منطقة الخصر.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة من المخمل لأحمر مزينة بصيحة الشراشيب، مع حذاء مفتوح متعدد الألوان مزين برباط كاحل، واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع إكسسوارات شبابية.

-سيرين عبد النور ومريم أوزرلي

تألقت سيرين عبد النور بإطلالة مونوكروم، إذ ارتدت فستانًا ميدى باللون الأحمر الغامق، بقصة كب، وفاتحة جانبية طويلة، واتسم التصميم بصيحة الأكمام المنفصلة، ونسقت مع الإطلالة حذاء كلاسيكيا بنفس لون الفستان مع مكياج قوي، إذ ركزت على أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ مع رسمة العيون السموكى.

واعتمدت مريم أوزرلي فستانًا باللون الأخضر الباستيل، مزينًا بتطريزات على شكل ورد، مع كاب طويل بنفس لون وخامة التصميم، وحذام رفيع لإبراز منطقة الخصر.