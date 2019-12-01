إطلالات يسرا في عام 2019 تُعيدها إلى مرحلة الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - يسرا إسم غني عن التعريف، فهي واحدة من أبرز أيقونات الفن والجمال في عصرنا الحالي. وعلى مر السنوات استطاعت أن تحافظ على تميزها بل وأن تزداد تألقاً أيضاً، إن كان من ناحية الفن الجميل الذي مازلت تقدمه، أو من ناحية إطلالاتها ومظهرها الخارجي. وبالرغم من اقترابها من السبعين، غير أنها مازالت تبدو معاصرة ومتجددة. وإطلالاتها في عام 2019 والتي أعادتها إلى مرحلة الشباب، الدليل الأكبر على ذلك، حيث شاهدناها في عدد من المناسبات وعلى السجادة الحمراء وقد تألقت في تصاميم أزياء ملفتة ومميزة في أغلب الأحيان. واليك بالصور أبرزها.



يسرا في مهرجان القاهرة في فستان من لابورجوازي

يسرا في فستان من لابورجوازي





كانت يسرا من النجمات الأكثر أناقة في مهرجان القاهرة السينمائي 2019 حيث أطلت في فستان مميز من لابورجوازي Labourjoisie مصنوع من قماش التول الناعم ومطرز بالترتر البراق باللون الفضي، بقصة الكتف الواحد الرائجة هذا الموسم. وقد نسقت معه مجوهرات ماسية، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة.





جمبسوت أسود مبتكر تألقت به يسرا





أما في مهرجان الجونة، فقد شاهدنا يسرا في إطلالة مميزة ناسبتها وناسبت سنها، جمعت فيها بين الأناقة والعصرية، وكانت عبارة عن جمبسوت سهرة باللون الأسود، له قصة مميزة على الكتف، كما أنه محدد الخصر ومن ثم ينسدل على شكل تنورة طويلة، ومن تحتها بنطال بقصة أرجل واسعة. وقد نسقت معه صندل كعب عال وحقيبة كلاتش صغيرة باللون الأسود أيضاَ.

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فستان بنفسجي من ربيع كيروز اختارته يسرا

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اطلالة مميزة من ربيع كيروز اعتمدتها يسرا



إطلالة مميزة شاهدنا بها يسرا هذا العام، جمعت فيها بين النمط الشرقي مع النمط العصري، حيث اختارت فستانا من ربيع كيروز Rabih Keyrouz باللون البنفسجي الغني بقصة واسعة منسدلة مع ياقة عالية وأكمام طويلة، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون الفضي الميتالك، أضافت من خلاله لمسات شبابية.





لوك مسائي في التوب البراقة نسقته يسرا

بنطلون أسود نسقت معه يسرا توب براقة باللون الفضي



إطلالة رسمية على السجادة الحمراء شاهدنا بها يسرا هذا العام، وقد نسقت فيها بنطلون أسود بقصة أرجل واسعة مع توب براقة باللون الفضي الداكن، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش سوداء وصندل فضي كعب عال مستوحى من السبعينات، وأقراط ماسية بارزة.



إطلالات يسرا في عام 2019 تعيدها إلى مرحلة الشباب. شاهدي أبرز تصاميم الأزياء التي اختارتها لمختلف المناسبات، واختاري الإطلالة التي تعتقدين أنها كانت الأجمل.

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