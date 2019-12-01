اكسسوارات شتوية جذابة تناسب الشقراوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - تختار الفتيات الشابات قطع الاكسسوارات بحسب أذواقهن، فنرى البعض يخترن الاكسسوارات الملونة والمزينة بنقشات ورسوم، فيما أخريات يفضلن الاكسسوارات الخالية من النقشات والتي عادة ما تأتي بلون واحد.

لكن الكثير من الفتيات لا يعلمن أن اختيار الاكسسوارات مرتبط أيضاً بلون بشرتهن، فذوات البشرة الفاتحة أو الشقروات تناسبهن ألوان اكسسوارات محددة قد لا تناسب صاحبات البشرة السمراء، وهذا الأمر ينطبق على قطع الاكسسوارات التي تلامس الجلد مثل النظارات الشمسية، الأوشحة والقبعات، لا تلك التي لا تلامسه، مثل الأحذية وحقائب اليد.

ولكي نقدم لكي المساعدة عزيزتي الفتاة الشقراء، جمعنا لكي مجموعة من قطع الاكسسوارات ذات ألوان تناسب بشرتك وبالتأكيد ستمنحك إطلالة مميزة.



اكسسوارات باللون الأزرق الغامق

قبعة شتوية بتصميم مميز من الفرو من Fendi



لصاحبات البشرة الفاتحة أو الشقراوت، يجب اختيار الألوان التي تميل إلى الدرجة الغامقة، فهي قادرة عل منحهن الإطلالة المميزة.

ولهذا السبب اخترنا لكنّ مجموعة من الاكسسوارات ذات اللون الأزرق الغامق الترند لشتاء 2020، فنالت إعجابنا قبعة من الفرو الأزرق الغامق من Fendi، جاءت بتصميم مميز وعصري يناسب الإطلالات الكاجوال، مع كرات الفرو المتدلية من جوانبها.

كما قدمت دار Dior نظارات شمسية بتصميم مميز باللون نفسه أيضاً، تناسب الإطلالات الشتوية، في حين أبهرتنا Gucci باكسسوارات للشعر من الفرو الأنيق تناسب بشدة فصل الشتاء.



الاكسسوارات ذات اللون الأحمر الداكن

سكارف باللون الأحمر الداكن من SAINT LAURENT



يأتي الأحمر الداكن في المرتبة الثانية بعد الأزرق، خاصة وأنه أحد الألوان التي يجب الانتباه قبل اختياره كونه يطغى على ما حوله.

وفي هذا السياق أعجبنا السكارف الناعم من Saint Laurent الذي جاء باللون الأحمر الداكن مع القليل من الأسود، حيث قُطع السكارف إلى أشكال هندسية منتظمة.

أما Dolce & Gabbana فقد قدمت نظارات شمسية بإطارات عريضة على اعتبار أنها ترند هذا الشتاء، جاءت عدساتها باللون الأسود أما الإطارات فتلونت بالأحمر الداكن.



اكسسوارات اللون الزيتي

قبعة بتصميم كلاسيكي أنيق من Gucci



البعض يطلق عليه "الأخضر الغامق" والبعض يختار له اسم "الزيتي"، في كل الحالات سيناسب هذا للون المميز الفيتات الشقراوات نظراً لأنه من الألوان الداكنة.

ننصحك بتجربة اختيار القبعة الأنيقة من Gucci والتي تميزت بلونها وتصميمها، بالإضافة إلى الأحمر الذي أُدخل عليها.

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