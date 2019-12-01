الفستان البليزر لأجمل الإطلالات بأسلوب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - لاحظنا موضة الفستان البليزر منذ مواسم عدة، وهذا التصميم العصري الذي يجمع بين الجاكيت والفستان لاقى رواجًا كبيرًا من النساء، لا سيما وأنه يوحي كثيرًا بالأناقة والعصرية في آنٍ واحد، وقد شاهدنا الكثيرات من النجمات العربيات والعالميات وقد اعتمدن هذه التصميم المبتكر لمختلف المناسبات، وعلى السجادة الحمراء أيضًا، وقد جمعنا اليوم بالصور أجمل اطلالات النجمات العربيات في الفستان البليزر، شاهديها واستوحي منها بعض الأفكار المميزة لتتألقي في مناسباتكِ القادمة في هذه القطعة العصرية، وإليكِ بعض الأمثلة.

جاكيتات بليزر موضة 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات



درة زروق في اطلالة جميلة في الفستان البليزر

درة زروق في فستان بليزر باللونين الأسود والأبيض





درة زروق كانت من آخر النجمات العربيات اللواتي اعتمدن الفستان البليزر مؤخرًا، وقد نسقت به اطلالة رائعة جمعت فيها بين الأسلوب الأنثوي الجذاب مع لمسات من العصرية، حيث اختارت الفستان البليزر من بالمان Balmain بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض مع أزرار ذهبية، وقد نسقت معه شنطة يد من الريش الأسود من فالنتينو Valentino وأكملت الاطلالة بجزمة عالية من الجلد وصل طولها أعلى حد الركبة.





ياسمين صبري في فستان بليزر من المخمل الأسود

ياسمين صبري في فستان بليزر من المخمل الأسود





ياسمين صبري معروفة بعشقها لهذا النوع من الفساتين، وقد شاهدنا فيه في أكثر من مناسبة وبأكثر من تصميم، منها الطويل ومنها القصير، ومؤخرًا نسقت ياسمين لوك أنيقًا في الفستان البليزر الأسود، الذي اختارته من تصميم أنطوان القارح Antoine Kareh من قماش المخمل بصفي أزرار ذهبية مع فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه حذاءً كلاسيكيًّا بكعب عالٍ، ومجوهرات ذهبية من كارتييه Cartier.

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دانييلا رحمة في فستان بليزر أحمر

فستان بليزر أحمر نسقته دانييلا رحمة مع جزمة باللون الأسود





دانييلا رحمة اختارت الفستان البليزر لاطلالة على السجادة الحمراء، وقد نسقته بأسلوب شبابي أنيق، وقد اعتمدت في اللوك فستان بليزر أحمر وصل طوله أعلى حد الركبة، أكمامه مزينة بالشراريب باللون الأسود، وقد نسقت معه جزمة عالية من المخمل، وحقيبة كتف بحجم صغير، ومجوهرات ناعمة.





نسرين طافش في فستان بليزر أبيض

نسرين طافش في فستان بليزر باللون الأبيض





نسرين طافش اختارت فستان البليزر لإحدى المناسبات المسائية باللون الأبيض من إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi، خصره محدد وطوله وصل أعلى الركبة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود وحقيبة كلاتش صغيرة باللونين الأبيض والذهبي.



الفستان البليزر موضة هذا الموسم، شاهدي كيف نسقته النجمات العربيات بأساليب مميزة ولافتة لمناسبات مختلفة، واستوحي منهنّ بعض الأفكار لتتألقي بمناسباتكِ القادمة بهذه القطعة اللافتة.

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