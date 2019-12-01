طريقة تنسيق الجمبسوت مع الجاكيت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - الجمبسوت من القطع الرائجة بشكل كبير لأنه يمنح المرأة مظهر عصري مواكب لصيحات الموضة العالمية. كما أنه قطعة هامة يمكنك اختيارها بمختلف الأوقات، وكذلك تنسيقها بأكثر من طريقة.

جاكيت بليزر مع جمبسوت



فهل جربت تنسيق جمبسوت مع جاكيت من قبل وخاصة في وقت الخريف؟ أن هذا الستايل سيمنحك لوك مختلف وجذاب للغاية.

جاكيت جلد مع جمبسوت



تنسيق جمبسوت مع جاكيت بإمكانه أن يظهرك بأكثر من لوك سواء كان رسمي أو عملي، فأن كنت ترغبين ف يالحصول على لوك كلاسيك، نسقي جاكيت بليزر مع جمبسوت باللون الأسود مثلا، وانتعلي حذاء ذو كعب عال.



هذا اللوك يصلح للاجتماعات أو لحضور حفلات عقد القران وكذلك حفلات الخطبة بستايل مختلف عن الفساتين السواريه. أما إن كنت ترغبين في التألق بستايل كاجوال، اتجهي إلى تنسيق جاكيت جينز مع جمبسوت مقلم أومزين بالزهور أو بلون موحدن وانتعلي حذاء رياضي باللون الأبيض على سبيل المثال.

جاكيت جينز مع جمبسوت



أيضا الجاكيت الجلد سواء كان باللون الهافان أو باللون الأسود مع الجمبسوت في الشتاء سيمنحك لوك جذاب ومختلف، لا تتردي في تطبيقه واستعيني بالصور لتلهمك.

Advertisements

تابعي أيضاً:

طريقة تنسيق إطلالات المونوكروم موضة ما قبل خريف 2019

طريقة تنسيق البدلة السوداء بستايل كاجوال

طريقة تنسيق ملابس اللون الوردي مع الاحمر