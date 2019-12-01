التصاميم البوهيمية في مجموعات كروز 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - برزت خلال عروض مجموعات كروز 2020 الفساتين الطويلة الواسعة البوهيمية الطابع. هذه الفساتين سادة كانت أو مطبعة ، جاءت مصنوعة من أقمشة مختلفة ومتنوعة كالشيفون والدانتيل والمخمل والحرير وغيرها من الأقمشة الناعمة.
موضة التصاميم البوهيمية فرضت نفسها بقوّة وأتت بأشكال متنوّعة وعديدة، لكنّها اجتمعت كلّها على منحك الراحة اللازمة خلال موسم الرحلات. لذا تبني هذه الصيحة دون تردد والفتي أنظار الجميع بأناقتك المعهودة.
اجتمعت عدّة نقشات في تصميم واحد، كلّ منها اتخذت رقعة من القماش ليصبح اللوك مليء بالحركة وبعيد عن الملل أو الروتين. يتعلّق هذا المزيج من الرقع بالأسلوب البوهيمي بشكل مباشر، تكمن عناصره في طبعاتِ بريّة، رسومات طبيعية ونقشات قبلية، كلّها أضفت طابع الزمن القديم على التصاميم محتفظةً بطعمها المميّز والعصري.
نصائح خاصة
- نسقي مع هذه التصاميم البوهيمية أكسسوارات متعددة لأنها تليق جداً مع هذا الطابع.
- اعتمدي تسريحة شعر مموجة لأنها تتناغم مع الطابع البوهيمي.
لهواة الإطلالة البوهيمية هناك طريقتان لارتدائها وتصلحان للنهار ولليل:
اللوك البوهيمي العملي: BOHO TEEN
يمكنك ارتداء السروال الواسع والبلوزة المخططة مع حذاء مسطح وحقيبة مع حمالة كتف وأقراط دائرية غجرية الطراز.
كما يمكن ارتداءهه في السفر وفي النهار والعطلات الأسبوعية لمزيد من الراحة.
اللوك البوهو شيك BOHO CHIC
وهو اللوك الذي يمكن اعتماده في السهرات مع مزيد من الأناقة إذ يمكنك اعتماد قطع الثياب نفسها مع مجرد تعديل في الأكسسوار كحذاء عال او حقيبة مزخرفة أو عقد مميز. ويمكنك ارتداؤه في الليل والأمسيات الصيفية وفي حفلات الغداء.
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