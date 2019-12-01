قفاطين وجلابيات ماركات موضة 2020 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - كشفت دور الأزياء العالمية عن باقة فخمة من القفاطين والجلابيات الشرقية ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، تميزت التصميمات بالتنوع من حيث القصات والألوان، تعرفي عن كثب على آخر الصيحات الدارجه واختاري منها ما يخفي عيوب جسمك.



قفاطين مطبعة موضة 2020

Alberta Ferretti

حضرت القفاطين المطبعة بالألوان الزاهية المتداخلة ونقشات الحيوانات على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، أحببنا القفطان عالي الخصر المصمم بأكمام منفوخة من توقيع ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، اعتمديه لتزيدي من طولك، كما لفتنا القفطان المزدان بالطبعات البرية من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana ويناسب صاحبات القوام النحيل، أما اذا كنتِ تبحثين عن قفطان يبرز جمال قامتك فننصحك بالموديل المزود بحزام أسود من مجموعة نعيم خان Naeem Khan.



قفاطين مطرزة موضة الموسم

Marchesa

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حرصت بعض الماركات على تزيين القفاطين الواسعة بتطريزات ناعمة مثل القفطان الوردي من ماركيزا Marchesa المغلف بالدانتيل المرهف والمصمم بشق أمامي لذا نرشحه لقصيرات القامة حيث سيساعد لونه وقصته في إطالة الجسم، أيضًا لا يفوتك مشاهدة القفطان المغطى بالترتر الملون من ماركة ماري كاترانتزو Mary Katrantzou والذي تميز بالأكتاف البارزة، لذا فهو من أنسب القطع لصاحبات الجسم النحيل والأكتاف الكنزه.



قفاطين أحادية اللون

Emilia Wickstead

لم يخلُ عرض من عروض ربيع 2020 من القفاطين المصممة باللون الواحد من دون طبعات، وغلب اللون الأصفر بمختلف نغماته على إبداعات أشهر الماركات وفي مقدمتهم إميليا ويكستيد Emilia Wickstead وأوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، أعتمدي هذه الموديلات اذا كنتِ ممتلئة الجسم وابتعدي تمامًا عن القفاطين المطبعة.