صيحات أقراط شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - ضمن عروض الازياء الجاهزة، برزت صيحات موضة أقراط شتاء 2020، والتي تنوعت بين التصاميم الرقيقة الناعمة وبين القطع الضخمة ثرية التفاصيل.



شاهدي مجموعة صور لأقراط شتاء 2020 وأختاري الموديل الذي يناسب اطلالتك وشكل وجهك.





أقراط للوجه البيضاوي

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تعتبر صاحبة الوجه البيضاوي من المحظوظات حيث تناسبها أشكال وتصاميم كثيرة من مجموعات خريف وشتاء 2019 – 2020، وننصحها بإعتماد الأقراط المتدلية القصيرة مثل الموديلات التي رصدناها لدى إرديم Erdem أو الأقراط متوسطة الحجم المزدانة بقطعة لؤلؤ كبيرة من مجموعة Rodarte.





أقراط للوجه الصغير

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اذا كنتِ تملكين وجه بحجم صغير فلابد أن تراعي ذلكِ عند إختيار الأقراط التي ستكمل أناقتك، فتفادي تمامًا الموديلات الضخمة كثيرة الترصيعات، وألجئي إلى التصاميم غير المتدلية كما في القطع التي تألقت بها عارضات أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta وشانيل Chanel.



أقراط للوجه الممتلئ

Saint Laurent



تبحث صاحبة الوجه الممتلئ عن أقراط تنحفه وتمنحه مزيد من الطول، لذا نرشح لها موضة الأقراط الطويلة المصممة على هيئة أهداب من توقيع سان لوران Saint Laurent.

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أقراط للوجه على شكل القلب

Prabal Gurung



تحلي بالجرأة وأعتمدي الأقراط المتدلية المرصعة ذات التفاصيل الضخمة التي تطيل الرقبة وتشتت النظر عن منطقة الجبهة العريضة، تجدين تصاميم فخمة لدى باكو رابان Paco Rabanne و برابال غورونغ Prabal Gurung.

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