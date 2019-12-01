أسئلة من الضروري طرحها على طبيب الأمراض الجلدية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - مع اقتراب فصل الصيف، من الضروري جداً لكل امرأة أن تبدأ بالتفكير أكثر حول صحة بشرتها، لا سيما لجهة التجاعيد والخطوط الدقيقة وطريقة حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة... لذلك، فإن زيارة طبيب الأمراض الجلدية أمر مهم جداً، من أجل التوصل إلى نظام عناية بالبشرة مناسب لك.

لكن قبل القيام بهذه الزيارة، سنضع بين يديك مجموعة من الأسئلة المهمة، فخذيها بالاعتبار وناقشي طبيبك فيها لتجنِّبي بشرتك الكثير من الضرر.

- هل تطبيق الواقي الشمسي مرة واحدة في اليوم كاف؟

تطبيق الواقي الشمسي بشكل متكرر

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ينصح أطباء الجلد عموماً، بتطبيق الواقي الشمسي كل صباح في البداية، لأن الضرر الذي تسببه أشعة الشمس للبشرة عملية تراكمية، حيث ترتفع نسبته على مر السنوات وتظهر نتائجه السلبية على البشرة. من ثم، اتركي كريم الوقاية من الشمس في حقيبتك، لتكوني مستعدة لتطبيقه في وقت لاحق من النهار، أي كل ساعتين أو أكثر قليلاً.

- هل تسمير البشرة في المراكز المتخصِّصة آمن؟

مراكز تسمير البشرة

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إذا كنت تنوين الحصول على لون بشرة أسمر في مراكز تسمير البشرة، عليك التحدث الى طبيب الأمراض الجلدية خاصتك عن المخاطر الحقيقية لهذا الأمر. إذ يلفت كثر من أطباء الجلد الى أن الأشعة فوق البنفسجية التي تتعرضين لها في تلك المراكز، تزيد من فرص الإصابة بسرطان الجلد، وتسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة.

- كيف أحمي نفسي من الإصابة بسرطان الجلد؟

الحماية من الإصابة بسرطان الجلد

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الإصابة بسرطان الجلد شائعة جداً لدى النساء الشابات، فهذا المرض يحتل القائمة بين أنواع السرطانات الأخرى. بالتالي، يجب أن تطبقي يومياً الواقي الشمس وبلسم الشفاه. كما يوصي أطباء الجلد بارتداء القبعات ذات الحواف الواسعة والنظارات الشمسية والملابس الواقية من الشمس، مع ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة (من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر).

- هل يعني ارتفاع الـSPF أنه أكثر حماية من أشعة الشمس؟

يعتبر العديد من النساء أنه كلما ارتفع عامل الحماية كلما كانت البشرة محمية أكثر من أشعة الشمس وكلما استمرت فاعليته لمدة أطول، في وقت يشير الرقم 50+SPF مثلاً، الى أنه يسمح لواحد من 50 في المئة من أشعة الشمس باختراق الجلد، أي أنه يحمي الجلد من 98 في المئة من الإشعاع الضار، بالتالي فإن الـSPF (sun protection factor) هو نظام لقياس فعالية الكريم في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وتتعلق هذه الفاعلية بكمية الأشعة التي يسمح لها بالدخول عبر الجلد. وأياً كان رقم عامل الحماية، يؤكد أطباء الجلد على ضرورة تطبيق الواقي الشمسي كل ساعتين الى ثلاث ساعات خلال النهار.