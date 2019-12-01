لمن لا تعرف.. هكذا يعزز ماء الأكسجين جمالكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - رغم اعتباره واحدًا من أهم العناصر التجميلية التي تُعرف علميًا باسم "بيروكسيد الهيدروجين"، إلا أن الكثيرات من النساء تجهلن فوائد ماء الأكسجين للبشرة والشعر.

لذلك، قررنا الخليج 365 إفادتكِ اليوم بأهم استخدامات ماء الأكسجين للجسم بشكل عام:

القضاء على الرؤوس السوداء

يساعدكِ ماء الأكسجين في التخلص نهائيًا من الرؤوس السوداء

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بعيدًا عن الطرق المؤلمة، يساعدكِ ماء الأكسجين في التخلص نهائيًا من الرؤوس السوداء بأسهل الوصفات.

فقط ضيفي ملعقتين من الخميرة إلى ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين تركيز 10% وملعقة من الماء الدافئ، ثم قومي بتقليبهم جيدًا.

ضعي الخليط بعد ذلك على البشرة لمدة 15 دقيقة حتى تحصلين على النتائج المرغوبة.

محاربة البثور

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أما عن الحبوب المزعجة، فيكفي أن تغمسي قطعة من القطن داخل ماء تركيزه 3%، ثم ضعيها بعد ذلك على الأماكن المصابة لمدة 3 دقائق.

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كرري الأمر 4 مرات إسبوعيًا حتى تختفي البثور نهائيًا.

تبيض الأسنان

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إذا كنتي تجدين أن بعض طرق تبيض الأسنان الشائعة تحتاج وقتًا طويلًا، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الوصفة التي تعتمد على إضافة ملعقة من بيكربونات الصوديوم إلى 1/2 ملعقة من ماء الأكسجين بتركيز 10% حتى تحصلين على نتائج سريعة. بعد ذلك استخدمي الخليط في تنظيف الأسنان بالفرشاة وستلاحظين الفرق بالتكرار.

التخلص من فطريات القدم

أما عن هذه المشكلة المنتشرة خاصة في فصل الصيف، فيكفي لها خلط كمية من ماء الأكسجين بتركيز 10% مع مقدار من الماء يرش يوميًا على المناطق المصابة حتى تتخلصي نهائيًا منها.