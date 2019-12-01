خلطات لحماية القديمن في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - التشققات تزيد مع برودة الطقس، إذ يصبح الجلد جافًّا بصورة كبيرة، لهذا يجب أن يكون الاهتمام بالقدمين مضاعفًا بهذا الوقت، ولكي تحافظي على جمال قدميكِ، إليكِ مجموعة من خلطات طبيعية لقدم ناعمة.

خليط الغليسرين مع زيت الزيتون واللافندر

زيت الزيتون لبشرة القدم

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- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة لافندر

- ملعقة كبيرة غليسرين

- ماء دافىء

- أكياس نايلون



تحضير الماسك

انقعي قدميكِ في وعاء كبير به ماء دافىء.

اخلطي المكونات بعضها البعض، وضعيها على بشرة قدميكِ.

ارتدي كيس النايلون فوقها لفاعلية أكبر للماسك، واتركيه لمدة ساعة.

اُشطفي قدميكِ بالماء.

الملح مع زيت الزيتون والليمون

ملح البحر

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- 3 ملاعق كبيرة ملح

- نصف ليمونة

- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

- أكياس بلاستيكية



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وافركي بها قدميكِ بلطف، يمكنكِ هنا استخدام حَجر القدم.

اتركي الخليط على قدميكِ، لساعات عدة، وغلّفيه بأكياس النايلون.

اشطفي قدميكِ بالماء الدافىء، وكرري هذه العملية مرة أسبوعيًّا لتقشير الجلد الميت، والحصول على قدم ناعمة خالية من التشققات.