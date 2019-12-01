أفضل سيروم للوجه... خيارات تلبي احتياجات البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - يوفر سيروم الوجه نتائج أكثر استهدافاً لمشاكل البشرة بمختلف أنواعها، فهو يحتوي على كمية كبيرة من المكونات والجزيئات المفيدة للبشرة، أكبر بكثير من تلك الموجودة في الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة الأخرى، كما يشتمل على مكونات نشطة سريرياً تخترق الجلد بسهولة لتلبي احتياجات البشرة ومتطلباتها. وهذا ما من يجعل من سيروم الوجه أحد أهم المستحضرات التي تدخل في روتين العناية بالبشرة.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل سيروم للوجه، نتائجه سريعة وفعالة.

Lancôme Advanced Génifique Sensitive Antioxidant Serum

Lancôme Advanced Génifique Sensitive Antioxidant Serum

جفاف البشرة في الخريف... هكذا تتجنبيه

إن سيروم الوجه هذا غني جداً بمضادات الأكسدة التي تكافح الأضرار البيئية على البشرة، والمواد المهدئة للبشرة التي تجعل البشرة فائقة النضارة والإشراقة. وهو يعد علاجاً ليلياً للبشرة خفيف الوزن يحتوي على حمض الفيرليك والفيتامين E، الذي يحارب الجذور الحرة ويرطب البشرة ويمنحها مظهراً ناعماً وسلساً، فلا تترددي في إدخاله الى روتين العناية اليومي بالبشرة خاصتك.

L’oreal Pure Glycolic Acid Face Serum

L’oreal Pure Glycolic Acid Face Serum

كيفية تنظيف البشرة قبل النوم... لابعاد التجاعيد

يعد حمض الغليكوليك العنصر الأهم والأقوى في روتين العناية بالبشرة. وهذا السيروم من لوريال غني جداً بحمض الغليكوليك، يعمل على تقليل ظهور البقع الداكنة المزعجة، والتجاعيد غير المرغوب فيها، فيمنحك بشرة شابة ومشرقة. كما أنه مثالي للبشرة الحساسة، كونه يشتمل على مكونات تفي بمتطلبات هذا النوع من البشرة، مثل الألوفيرا والجليسرين وحمض الهيالورونيك.

Clinique Acne Solutions Acne + Line Correcting Serum

Clinique Acne Solutions Acne

تمارين وخلطات طبيعية لـ تسمين الوجه

يتميز سيروم الوجه هذا بتركيبته اللطيفة والمرطبة والخالية من الزيوت، التي تم تطويرها خصيصاً للنساء الأكبر سناً، حيث يكافح ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويساهم في التخلص من البقع الداكنة والتصبغات، فيعيد الى بشرتك الشباب والإشراقة والتوهج.

Chanel Le Lift Serum Firming Anti-Wrinkle Serum

Chanel Le Lift Serum Firming Anti Wrinkle Serum

طبيبا جنيفر لوبيز يكشفان أسرار توهّج بشرتها

يوفر لك سيروم الوجه هذا من شانيل، نتائج طويلة الأمد ومرضية جداً، وهو يعمل على تنعيم البشرة وإعادة التوازن إليها ومنحها الليونة، فيقلل بشكل واضح أثار الشيخوخة على البشرة ويكافح العوامل التي تؤدي الى ظهور علامات التقدم في السن، وذلك بفضل احتوائه على الأوميغا 6 والأوميغا 9 وزبدة الشيا والجزيئات الموجودة في الجلد بشكل طبيعي.