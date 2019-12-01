مصر السيسي على “الوحدة ونص”.. جوهرة راقصة مصرية شهيرة تفجر غضب المصريين بـ”قلة أدبها”

فجرت الراقصة المصرية الشهيرة “جوهرة”، موجة جدل واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت حديث الشارع في مصر بعد تسريب “فيديو مخل للآداب” لها.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور الخاصة جوهرة، في غرفة نومها بصحبة صديقها، في أوضاع غير لائقة.

ولم تكن هذه الحادثة هي الاولى من نوعها للراقصة المصرية الشهيرة، بدل مرت بعدة حوادث من قبل كانت على النحو التالي..

واقعة القبض عليها

بعد انتشار فيديو تم تصويره لها خلال رقصها في مكان سهر شهير، وحقق الفيديو نسبة مشاهدات كبيرة وصلت إلى 2 مليون مشاهدة في أقل من 10 ساعات، تم القبض عليها، وأفرج عنها بعد ذلك بكفالة مالية على ذمة التحقيقات بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص.

هجوم لوسي على جوهرة

وشنت الراقصة المصرية لوسي، هجومًا حادًا على الرقصة جوهرة، بسب بدل رقصها المثيرة، والتي لا تليق بالجمهور المصري.

شاهد أيضاً: شاهد| راقصة في مصر تتجرّأ أمام الكاميرا بفعلٍ “فاضح” مع طبيبها الخاص!

قالت في هجومها إنه من المفترض أن تلتزم الراقصات الأجانب بشروط المصنفات الفنية الخاصة بـ”بدلة الرقص”، واحترام أصول وقواعد الرقص الشرقي، خاصة وأنهن يرقصن على أغاني لعمالقة الفن أمثال أم كلثوم وعبدالوهاب.

Advertisements

كما أكملت حديثها قائلة “ما شاهدته هو شيء بشع وحركات مبتذلة، وأرى أن العيب ليس في الرقص الشرقي، فهو فن محترم، وزي ما إحنا بنلتزم بقواعد المرور والقوانين، عندما نسافر في أي دولة خارجية، لا بد أن تلتزم الراقصات في مصر بمواصفات بدلة الرقص

هروب جوهرة من مصر لبيروت

قررت الرقصة جوهرة نقل أعمالها من مصر إلى بيروت، وعدم تقديم اي حفلات بالقاهرة بعد قرار حبسها ولكنها عادت بعد فترة، فيما نفي مدير أعمالها هروبها من مصر، مشيرا أنها سافرت إلى بلدها روسيا لترتاح فقط.

اتهامها بنشر التحريض بالفجور

طالب بعض المسؤولين والاعلامين في مصر، من منعها من الرقص في مصر، وذلك بعد اتهامها بأنها تقوم التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص.

بدلة رقص مثيرة

انتشر للراقصة بعض المقاطع على “فيسبوك”، تظهر فيها وهى ترتدى بدلة مثيرة، ما تسبب في وضعها تحت طائلة القانون.

وأمرت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بعمل التحريات اللازمة حول الراقصة، وتوصلت التحريات إلى أنها تحمل الجنسية الروسية، ومقيمة في منطقة الدقى، وتم استئذان النيابة العامة لضبطها.