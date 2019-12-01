"مش شعري ده فرو".. ميار الببلاوي تنفي شائعة خلعها الحجاب

"اتقوا الله الصورة دي قديمة من الشتا اللي فات"، بتلك الجملة علقت الفنانة ميار الببلاوي، على الشائعات المتداولة بشأن خلعها الحجاب.

وقالت الببلاوي، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري ما أخلع الحجاب، اللهم ثبتني، دا آيس كاب ومغطي شعري كله، اللي باين ورا دا مش شعري، ده فرو طالع من الآيس كاب ورقبتي كنت مغطياها بالكوفية".

Advertisements

ووجهت رسالة لمتابعيها: "أرجوكم بلاش جلد وتنبأ أنا حجابي تاجي مش هاجي على آخر عمري أدور على سوء الخاتمة، اللهم ثبتني وإياكم أسالكم الدعاء".

كانت ميار نشرت عددا من الصور، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترتدي آيس كاب وكوفية، واعتقد متابعيها أنها خلعت الحجاب، وتساءل البعض عن الأمر: "بالله عليكي أوعي تخلعي الحجاب، لا مدام ميار الجنة حوفت بالمكاره خليكِ متمسكه بحجابك، أوعي تبقي زيهم سلعة الله غالية الجنة نعيمها دائما استحملي عشان الله".

كانت الفنانة صابرين أثارت جدلاً واسعًا، بعد خلعها الحجاب عبر صورة لها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وذلك بعد سنوات من ارتدائه، لتحلق الفنانات الذين خلعوا الحجاب، كالفنانة حلا شيحة وشهيرة وسهير رمزي وغيرهم.