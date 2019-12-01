"هبة" أول مضيفة طيران من أصحاب متلازمة داون بمصر: التجربة مخوفتنيش

في صباح السبت الموافق 30 نوفمبر، كانت هبة عاطف على موعد مع تجربة جديدة، ارتدت بذلتها الرسمية المعروفة لمضيفات الطيران واتجهت بصحبة والدتها إلى أرض مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لانطلاق الرحلة الأكثر اختلافًا بالنسبة لها، اليوم ليست راكبة عادية، بل مضيفة طيران رسمية ضمن الفريق العامل على متن الطائرة التي غادرت مصر متجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم تحت عنوان "رحلة الإنسانية" حاملة معها العشرات من أصحاب القلوب البيضاء "أصحاب متلازمة داون".

تحت تنظيم ورئاسة المخرج رضا عبدالعزيز، المنسق العام للجنة الدولية لشؤون الإعاقة التابعة للأمم المتحدة بمصر unarts، انطلقت "رحلة الإنسانية" على متن إحدى الطائرات إلى الخرطوم بصحبة العشرات من أصحاب متلازمة داون وذويهم، لعقد ورش عمل وملتقيات خاصة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ووقع الاختيار على هبة عاطف طالبة الفرقة الثالثة بكلية الإعلام الجامعة العربية المفتوحة في مصر AOU كقدوة ونموذج مشرف لفتيات متلازمة داون لخوض تجربة "أول مضيفة طيران من أصحاب متلازمة داون في مصر"، وحسب تعبير والدتها الدكتورة سونيا بيومي، تم تفصيل بدلة الطيران خصيصًا لها، وانطلقت الرحلة المقرر تاريخها من السبت 30 نوفمبر حتى الخميس 5 ديسمبر في رسالة إلى العالم بأصحاب متلازمة داون.

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بابتسامة هادئة ارتسمت على وجهها، وأناقة لفتت أنظار الركاب وكل من التقى بها، كانت "هبة" في استقبال الركاب على متن الطائرة المتجهة إلى الخرطوم، لم تشعر برهبة من الموقف فهي اعتادت على تقديم فقرة ثابتة في أحد البرامج بإذاعة صوت العرب بعد التحاقها بكلية الإعلام، وحسب روايتها في حديثها لـ"الوطن"، فهب اعتادت على الحوار والحديث من خلال عملها بالإذاعة، والجديد في الأمر فقط بالنسبة لها هو تقديم الضيافة للركاب والتحاور معهم حال احتاج أحدهم للمساعدة طوال الرحلة الجوية، في تجربة اعتبرتها خطوة جديدة فارقة للتوعية بحقهم في المشاركة المجتمعية.

الرحلة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر إلى السودان لحضور ورش عمل لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

"أول مضيفة طيران من أصحاب متلازمة داون" ليس الإنجاز الأول الذي تتميز به هبة، فهي بطلة تجيد التمثيل المسرحي بمسرح الشمس التابع لوزارة الثقافه، ومذيعة فقرة ثابتة بإذاعة صوت العرب، إلى جانب ممارسة هوايتها في الرسم والموسيقى والإلقاء، كنموذج للتحدي من أصحاب متلازمة داون.