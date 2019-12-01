القاهرة - لايف ستايل
لا تستغني الكثيرات عن مكياج العيون السموكي سواء في إطلالاتهن الصباحية مع مجموعة الألوان الترابية الناعمة أو الإطلالات المسائية والحفلات مع مجموعة الألوان القوية والملفتة، فإذا كنتِ أنتِ أيضاً من محبات هذا الأسلوب المميز من مكياج العيون، فإليكِ مجموعة من الصور الساحرة لمكياج عيون سموكي ملوّن لحفلات 2020.
يعتبر المكياج السموكي من صيحات الموضة الرائجة جداً لجميع مواسم 2020، لذا حاولي أن تطلّي به قدر ما استطعتِ في مناسباتك وحفلاتك المختلفة.
ولتخرجي عن المألوف، حاولي أن تخرجي عن إطار اللون الأسود واستبدليه بمجموعة ملفتة من الألوان التي تناسب إطلالتك الراقية.
قد يهمك أيضا:
اكتشفي درجات أحمر الشفاه التي تناسب "المكياج السموكي"
خطوات تطبيق "مكياج سموكي أخضر" لسهرات الربيع
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل مكياج عيون سموكي ملوّن لحفلات 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.