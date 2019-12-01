أفضل مكياج عيون سموكي ملوّن لحفلات 2020

لا تستغني الكثيرات عن مكياج العيون السموكي سواء في إطلالاتهن الصباحية مع مجموعة الألوان الترابية الناعمة أو الإطلالات المسائية والحفلات مع مجموعة الألوان القوية والملفتة، فإذا كنتِ أنتِ أيضاً من محبات هذا الأسلوب المميز من مكياج العيون، فإليكِ مجموعة من الصور الساحرة لمكياج عيون سموكي ملوّن لحفلات 2020.

يعتبر المكياج السموكي من صيحات الموضة الرائجة جداً لجميع مواسم 2020، لذا حاولي أن تطلّي به قدر ما استطعتِ في مناسباتك وحفلاتك المختلفة.

ولتخرجي عن المألوف، حاولي أن تخرجي عن إطار اللون الأسود واستبدليه بمجموعة ملفتة من الألوان التي تناسب إطلالتك الراقية.

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