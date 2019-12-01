اعتقدوا أنها ممسوسة.. رجم أفريقية في بوركينا فاسو بسبب مرض نادر

تعرضت الشابة البوركينية باسكالين باتيندا، صاحبة الـ23 عامًا، للسخرية والرجم من قبل سكان قريتها المحليين، بسبب كتلة موجودة في وجهها، عبارة عن ورم نادر غير سرطاني يعرف باسم "الورم الأرومي المينائي"، أصيبت به مذ كان عمرها 15 عاما.

وتسبب المرض في تورم فكها ووجهها، وخضعت الفتاة لعملية جراحية لإزالة الورم العملاق من وجهها، بعدما اعتقد أهل القرية بأنها ممسوسة أو "مسكونة"، وفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

ورصد أشخاص يعملون في المجال الخيري، الفتاة في الشارع وعرضوا عليها المساعدة، لأنها لم تكن قادرة على تحمل تكاليف أي علاج.

وتحدث هؤلاء الأشخاض إلى الجراحين في مستشفى Vithas Valencia 9 Octubre بإسبانيا، الذين وافقوا على إجراء العملية، التي تُكلّف في الواقع 40 ألف يورو، مجانا في سبتمبر.

Advertisements

وبعد شهرين، أصبحت باتيندا قادرة على تحريك فمها مرة أخرى بشكل طبيعي تماما، وستعود قريبا إلى المنزل.

وفي حديثه مع Central European News، قال الدكتور إغناسيو سوليس، الذي تابع حالة باتيندا: "اتصل بي طبيب من منظمة Amor en Accio، وأخبرني قصة باتيندا، لقد عزلت عن المجتمع وتعرضت للرجم، واعتقدوا أنها مسكونة بجني شرير، لذا لم تكن مجرد قضية مادية".

وكانت العملية الجراحية التي تمولها مؤسسة Vithas، والمستشفى ومنظمة Amor en Accio، معقدة للغاية.

وخرجت باتيندا من المستشفى وستعود إلى بوركينا فاسو، في الخامس من ديسمبر، حيث سيقوم الأطباء الموجودون هناك بمراقبة حالتها حتى شفائها.

تجدر الإشارة إلى أن الورم الأرومي الأميني، هو ورم حميد بطيء النمو يبدأ في الفك ويمكن أن يؤثر على النطق والأكل.

ويتمثل العلاج في إجراء عملية جراحية لإزالة الأنسجة المصابة، وكذلك بعض الأنسجة السليمة لمنع نمو الورم.