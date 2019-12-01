إدوارد يحيي ذكرى ميلاد والدته الراحلة: وحشتيني

حرص الفنان إدوارد على إحياء ذكرى ميلاد والدته، التي توفت يناير 2017، بنشر صورة تجمعه معها وشقيقته، أثناء الاحتفال بعيد مولدها في إحدى السنوات السابقة.

وعلق إدوارد على الصورة، التي نشرها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "النهاردة عيد ميلادك يا أمي، كنت بصحي أكلمك في التليفون أقولك كل سنة وأنتي طيبة، وألبس وأنزل أجيلك نتغدى سوا ونحتفل بيكي أنا وأخواتي، وحشتيني، الله يرحمك".

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يُذكر أنَّ إدوارد يعمل على تسجيل أغنية بعنوان "رايحة لصاحباتي"، التي يقدم من خلالها ابنته "ماريا" إلى عالم الفن، وتمثل الأغنية عودته إلى الغناء بعد غياب.

ومن المقرر، أنَّ يصور الفنان الأغنية على طريقة الـ فيديو كليب، خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي تدور أحداثه بين الأب وابنته في إطار كوميدي درامي استعراضي، الأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعي، ومن إنتاج شركة "أرتيتيود ميديا برودكشنز".

الكليب يُعد أول إنتاجات "آرتيتيود" الفنية، والتي تعكف حاليًا على إصدار عدد من المشروعات الاستعراضية والترفيهية، الفترة المقبلة.