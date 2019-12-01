المخدرات والجنس.. أسباب انتقال "الإيدز" بين المصابين في روسيا

بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض الإيدز، الذي يوافق الأول من ديسمبر من كل عام، أفاد المكتب الفدرالي الروسي لحماية حقوق المستهلك، بأن أغلب الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة في روسيا، لعام 2019، انتقلت عن طريق العلاقات الجنسية.

وأوضح المكتب الفدرالي، أن 60% من الإصابات بهذا المرض "الإيدز" التي تم تشخيصها العام الجاري انتقلت عن طريق ممارسة الجنس، فيما انتقلت 39% عن طريق تعاطي المخدرات، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

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وقال المكتب إنه جرى تسجيل 66 ألف إصابة جديدة بمرض "الإيدز" خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات تراجع بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8%.

وبحسب الإحصائيات الرسمية للمكتب الفدرالي لحماية حقوق المستهلك، فإن أكثر من مليون شخص مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز" يعيشون في روسيا، 37% منهم من النساء و63% من الرجال.

وأشارت الإحصائيات الدولية، إلى أن 1.7 مليون شخص أصيب حديثًا بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2018، وأن هناك 37.9 مليون شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، وتوفي 770 ألفا بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز خلال عام 2018.