حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تشارك متابعيها ذكرياتها مع جدتها الراحلة

شاركت سارة صبري، حفيدة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، متابعيها، ذكرياتها مع جدتها الراحلة الكاتبة سلوى الرافعي، التي توفت الجمعة الماضية.

ونشرت "سارة"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لجدتها وهي تودعها قائلة: "لا إله إلا الله".

كما نشرت صورة تجمعهما حينما كانت طفلة، وعلقت: "إلى السيدة التي سافرت لحضور لحظة ولادتي، وكنا نناديها باسمها لأنها ترفض فكرة التقدم في السن ومنادتها بـ(تيتة)، إلى من خبأت الشيكولاتة في دولابها وتهادينا بها عند زيارتها، ودافعت عنا ضد كل من صرخ في وجهنا، إلى من أورثتني حب السفر ورواية القصص".

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وأضافت "سارة": "أتمنى أن ترقد روحك الجميلة في سلام، أنشر أول وآخر مرة شاهدتك فيها، سأفتقدك بشدة يا سلوى، لا إله إلا الله، اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة".

وتوفت الكاتبة سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، يوم الجمعة الماضي.