القاهرة - لايف ستايل
قدمت دور الأزياء العالمية تشكيلة من الفساتين المطبعة المصممة بأكمام طويلة تناسب المحجبات، وذلك ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2020، كوني على اطّلاع بأحدث الموديلات واختاري ما يجدد اطلالتكِ هذا الموسم.
فساتين مشجرة موضة شتاء 2020
خصصت دور الأزياء العالمية جزءًا من مجموعاتها للفساتين المطبعة بالورود، بعضها جاء بطبعات صغيرة وناعمة مثل تصميمات Aigner ولويزا بيكارياLuisa Beccariaوجيفنشي Givenchy ونرشحها للقصيرات ممتلئات الجسم، أما التصميمات المطبعة بالورود الكبيرة مثل القطع الموقعة من بلومارين Blumarine وآندرو جن Andrew GN فننصحكِ بها إذا كنتِ ممشوقة القامة.
فساتين منقطة كمّ طويل للمحجبات
لفتتنا الفساتين ذات الكمّ الطويل لدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera لا سيما الموديلات المخصرة المطبعة بنقاط البولكا Polka dots، نسقيها مع معطف طويل باللون البرغندي أو الأحمر، وحقيبة وحذاء باللون الأسود.
فساتين مخططة لاطلالات النهار
انتشرت هذا العام موضة الفساتين المطبعة بالخطوط سواء الأفقية أو العمودية، وقدمت ماركة نون باي نور Noon by Noor تصميمًا شديد النعومة يناسب لوكات النهار، وننصحكِ بتنسيقه مع معطف أسود طويل لتنحّفي قامتكِ.
فساتين طبقات موضة الموسم
تُعتبر الفساتين المؤلفة من طبقات من أبرز صيحات موضة شتاء 2020 وقُدمت بتصميمات نهارية مميزة، مثل تصميمات بول آند جو Paul & Joe وKatty Xiomara، جربي تنسيقها مع بوت طويل بلون متناغم مع نقوشات الفستان لاطلالة محتشمة أنيقة.
قد يهمك أيضا:
دور الأزياء العالمية تُطلِق تشكيلة مميَّزة من البدلات الرسمية
كثير من الفاشينيستات المحجبات تعتمدن على موضة الفساتين الطويلة
كانت هذه تفاصيل خبر فساتين كمّ طويل مطبعة للمحجبات موضة شتاء 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.