فساتين كمّ طويل مطبعة للمحجبات موضة شتاء 2020

قدمت دور الأزياء العالمية تشكيلة من الفساتين المطبعة المصممة بأكمام طويلة تناسب المحجبات، وذلك ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2020، كوني على اطّلاع بأحدث الموديلات واختاري ما يجدد اطلالتكِ هذا الموسم.

فساتين مشجرة موضة شتاء 2020

خصصت دور الأزياء العالمية جزءًا من مجموعاتها للفساتين المطبعة بالورود، بعضها جاء بطبعات صغيرة وناعمة مثل تصميمات Aigner ولويزا بيكارياLuisa Beccariaوجيفنشي Givenchy ونرشحها للقصيرات ممتلئات الجسم، أما التصميمات المطبعة بالورود الكبيرة مثل القطع الموقعة من بلومارين Blumarine وآندرو جن Andrew GN فننصحكِ بها إذا كنتِ ممشوقة القامة.

فساتين منقطة كمّ طويل للمحجبات

لفتتنا الفساتين ذات الكمّ الطويل لدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera لا سيما الموديلات المخصرة المطبعة بنقاط البولكا Polka dots، نسقيها مع معطف طويل باللون البرغندي أو الأحمر، وحقيبة وحذاء باللون الأسود.

فساتين مخططة لاطلالات النهار

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انتشرت هذا العام موضة الفساتين المطبعة بالخطوط سواء الأفقية أو العمودية، وقدمت ماركة نون باي نور Noon by Noor تصميمًا شديد النعومة يناسب لوكات النهار، وننصحكِ بتنسيقه مع معطف أسود طويل لتنحّفي قامتكِ.

فساتين طبقات موضة الموسم

تُعتبر الفساتين المؤلفة من طبقات من أبرز صيحات موضة شتاء 2020 وقُدمت بتصميمات نهارية مميزة، مثل تصميمات بول آند جو Paul & Joe وKatty Xiomara، جربي تنسيقها مع بوت طويل بلون متناغم مع نقوشات الفستان لاطلالة محتشمة أنيقة.

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