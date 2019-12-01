زيّني أزياءك بالأحزمة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

يعتبر الحزام من الإكسسوارات التي ترافق إطلالات السيدة في مختلف أوقاتها. فهناك تصاميم متنوّعة تسمح لك باختيارها سواء كنت ترتدين أزياء كاجوال أو رسمية أو حتى في السهرات!

في مجموعات الإكسسوارات التي قدّمتها الدور العالمية لهذا الموسم، ستجدين أحزمة جلدية بتصميم بسيط، تليق بالجينز والأزياء العصرية، كما ستجدين أحزمة مصنوعة من المخمل أو الساتان أو مرصّعة بالأحجار، وهي خيار مناسب لسهراتك. كما ستجدين أحزمة رفيعة تناسب الفساتين وتمنحك إطلالة أنثوية راقية، وأحزمة عريضة تلفت الأنظار إلى إطلالتك وتحدّد خصرك بشكل أوضح.

الحزام العريض يجعل بطنك يبدو أصغر، أما الحزام الرفيع فيساعدك على تحديد خصرك بشكل أكثر. ننصحك باختيار الأحزمة العريضة إذا كنت صاحبة قامة ممشوقة، أما إذا كنت قصيرة القامة فالحزام الرفيع هو الأنسب لك.

اختاري الحزام حسب شكل جسمك:

- لصاحبة الجسم الصغير، اختاري حزاماً بلون ملابسك كي يمنحك طولاً أكثر. فالحزام ذات اللون المختلف عن لون ملابسك سيجعلك تبدين أقصر مما أنت علي.

- لصاحبة الجسم المستطيل، ننصحك باختيار الحزام العريض لأنه سيزيد من استدارة جسمك خاصة إذا ارتديته فوق وركيك أو أسفل الصدر مباشرة.

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لصاحبة الجسم النحيل، ننصحك بالابتعاد عن الأحزمة العريضة والسميكة لأنها ستطغى على إطلالتك برمّتها، واختاري بدلاً منها الأحزمة الرفيعة أو المتوسطة العرض.

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