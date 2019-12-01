القاهرة - لايف ستايل
أعلنت شركة Dolce & Gabbana Beauty عن عطرها الجديد الذي يعبر عن جوهر الرجولية، ويحمل اسم K by Dolce&Gabbana.
العطر الجديد الرجولي بالكامل مستحضر من شمس المتوسط، ومن الريف الإيطالي، وبه درجات تصاعدية وحيوية من الأحماض؛ ما يجعله من أكثر العطور جرأة وحيوية
ويعزز العطر الجديد تركيبات عطرية متقدة ورائعة، ورائحة الأخشاب التي تضفي درجات من الرقي والرفاهية والتأنق
وتتكون الدرجات الطاغية من العطر، من توت العرعر والليمون الهندي وحامض تورتشيو والبرتقال الأحمر، أما الدرجات الخفيفة فتتكون من الخزامي الهجين، والغرنوقي، والفلفل الحلو، والقصعين، والدرجات الوسطى من العطر تتكون من خشب الأرز، ونجيل الهند، والبتشول.
قد يهمك أيضا:
مجموعة عطور زيتية جديدة من الرصاصي للعطور
أفضل العطور الرجالية الفرنسية التي يحرص الأثرياء على اقتنائها
كانت هذه تفاصيل خبر K by Dolce&Gabbana عطر جديد يظهر جوهر الرجولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.