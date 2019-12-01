K by Dolce&Gabbana عطر جديد يظهر جوهر الرجولة

أعلنت شركة Dolce & Gabbana Beauty عن عطرها الجديد الذي يعبر عن جوهر الرجولية، ويحمل اسم K by Dolce&Gabbana.

العطر الجديد الرجولي بالكامل مستحضر من شمس المتوسط، ومن الريف الإيطالي، وبه درجات تصاعدية وحيوية من الأحماض؛ ما يجعله من أكثر العطور جرأة وحيوية

ويعزز العطر الجديد تركيبات عطرية متقدة ورائعة، ورائحة الأخشاب التي تضفي درجات من الرقي والرفاهية والتأنق

وتتكون الدرجات الطاغية من العطر، من توت العرعر والليمون الهندي وحامض تورتشيو والبرتقال الأحمر، أما الدرجات الخفيفة فتتكون من الخزامي الهجين، والغرنوقي، والفلفل الحلو، والقصعين، والدرجات الوسطى من العطر تتكون من خشب الأرز، ونجيل الهند، والبتشول.

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