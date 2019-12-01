أفضل ساعات من الذهب الأبيض تليق بفستان زفافك

لا تقيدي نفسك بأسلوب معين ولا تظني أن الساعة لا تليق بالفستان، بل فاجأي الجميع بأسلوب جديد من خلال أحدث صيحات الساعات هذا الموسم.

اخترنا لكِ أجمل موديلات ساعات ذهب ابيض من أشهر ماركات الساعات.

ساعات بوشيرون Boucheron

قدمت ماركة بوشيرون Boucheron ساعات ذهب ابيض مرصعة بالألماس تميزت بالتصاميم البسيطة والعصرية.

ساعات بولغاري Bulgari

أيضاً قدمت ماركة بولغاري Bulgari مجموعة من الساعات الراقية بالذهب الأبيض والألماس، وتنوعت بين ساعات رفيعة وساعات دائرية.

ساعة من كارتييه Cartier

أحببنا ساعة كارتييه Cartier بالتصميم الكلاسيكي مع اللمسات العصرية وفصوص الألماس التي تحيط بها لتتناسب العروس وإطلالات السهرات.

ساعة من شانيل Chanel

تصميم عريض بالذهب الأبيض المرصع بالألماس من توقيع دار شانيل Chanel، وهي ساعة سرية مغطاة لتبدو مثل السوار في الوهلة الأولى مع لمسات الياقوت الأزرق.

ساعة من شوميه Chaumet

قدمت دار شوميه تصميم فخم وراقي بالذهب الأبيض ومرصع بالألماس مع لمسات الورود لإطلالة نابضة بالحيوية.

ساعة من شوبارد Chopard

أعجبتنا ساعة شوبارد بالذهب الأبيض المرصع بالألماس وبالتصميم الدائري الرائج.

ساعات من دار ديور Dior

جمعت ساعة ديور بين الذهب الأبيض والذهب الوردي في تناغم يأسر القلوب، بالإضافة إلى ساعة بخلفية وردية لإطلالة رومانسية مفعمة بالأنوثة.

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ساعات غراف Graff

تنوعت ساعات غراف Graff بالذهب الأبيض لترضي مختلف الأذواق.

قدمت الماركة تصاميم بالذهب الأبيض ومرصعة بالألماس مثل ساعة الإجاصة، الساعة النحيفة، الساعة المستديرة، والساعة المزينة بالفراشات.

ساعات من هاري وينستون Harry Winston

تمتعت ساعات هاري وينستون Harry Winston بتصاميم استثنائية فخمة تليق بذوق العروس العربية، حيث أنها تجمع بين الطابع الكلاسيكي والعصري.

ساعة من بياجيه Piaget

قدمت دار بياجيه Piaget ساعة كلاسيكية بالذهب الأبيض وبتصميم دائري مرصع بالألماس.

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