طريقة سهلة وبسيطة لعمل شيش طاووق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة شيش طاووق على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المقادير: صدور دجاج مقطع ثوم معلقة صغيرة شطة معلقة كبيرة صلصة طماطم معلقة صغيرة صويا صوص معلقة صغيرة كمون معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون معلقة صغيرة قرفة معلقة كبيرة صوص الباربكيو Advertisements ثمرة بصل مفرومة معلقة صغيرة حبهان معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة عصير ليمون معلقة صغيرة بابريكا معلقة صغيرة ملح معلقة كبيرة زيت زيتون كوب زبادي طريقة التحضير: 1- يضاف كافة المكونات لصدور الدجاج وتقلب جيدًا. 2- تضع الدجاج في الثلاجة لمدة يوم كامل في الثلاجة. 3- يضع الشيش طاووق في أسياخ الشواء، مع الخضار، وتقدم مع الأرز أو البطاطس.

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