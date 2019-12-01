"أنا جوزها".. قصة الفيديوهات الإباحية للراقصة الروسية جوهرة

تصدر اسم الراقصة الروسية "جوهرة" مؤشرات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات إباحية تداولها رواد الـ سوشيال ميديا بعد تسريبها من هاتف محمول، وعقب انتشارها السريع خرج الشاب الذي كان برفقتها ليؤكد أنها زوجته.

البداية.. تداول فيديوهات إباحية

بدأت الواقعة منذ 3 أيام، وانتشرت 3 فيديوهات إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالهما الراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا، الشهيرة بـ جوهرة مع شاب في أوضاع مخلة.

وعكفت الأجهزة الأمنية على إجراء التحريات لفحص الفيديوهات والتأكد من هوية الأشخاص الذين ظهروا بها، ولمعرفة توقيت تسجيلها، والوصول لمسرب هذه الفيديوهات، التي تستهدف التحريض على الفسق والفجور.

شقة في الجيزة

وكشفت التحريات التي أجرتها المصادر الأمنية، أن الفيديوهات الإباحية منسوبة بالفعل للراقصة "جوهرة"، وجرى تصويرها عن طريق هاتف محمول بإحدى الشقق السكنية بأحد الأحياء الراقية في محافظة الجيزة.

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الشاب: أنا متجوز جوهرة من فترة.. وأمي بتموت

وعقب تداول فيديوهات تجمع بين الراقصة وشاب مصري يدعى خالد أحمد، أكد الأخير أنه متزوج من الراقصة الروسية منذ فترة.

وأكد "خالد"، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن الصور جرى تسريبها بعدما سُرق هاتفه من قبل أحد أصدقائه، وأنه لم يفعل شيء مشين، فالفيديوهات والصور ما هي إلا توثيق لعلاقته الزوجية.

وأنهى الشاب حديثه: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر، وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".