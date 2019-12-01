"فستان رانيا المحتشم قديم ومش بطال".. أفضل وأسوأ إطلالات مهرجان القاهرة

أسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41، الستار مساء أمس، حيث شهدت فعالياته العديد من العروض الفنية، والتكريمات، وما زالت السجادة الحمراء تستحوذ على نصيب الأسد من المهرجانات الفنية، حيث تشهد العديد من الإطلالات المميزة، والمُثيرة، فضلًا عن الإطلالات غير المناسبة أيضًا للحدث.

وقالت الاستايلست، وخبيرة الأزياء، شيماء الحسيني، إن هذه الدورة من المهرجان شهدت العديد من الإطلالات الجيدة، والجاذبة للانتباه، إلا أنها شهدت أيضًا بعض الموديلات القديمة، والفقيرة للحدث.

وعن أفضل إطلالات المهرجان لهذا العام، أكدت "الحسيني"، لـ"هُن"، أن أفضل إطلالة كانت من نصيب الفنانة منى زكي، التي تألقت بفستان "رافلز" بلون الأوف وايت، فضلًا عن إطلالة الفنانة منة شلبي، بحفل الافتتاح، حيث تألقت بفستان "جولد" مميز.

بالإضافة إلى فستان بطلة مسلسل لعبة العروش ناتالي إيمانيول، والتي ارتدت فستان بدرجات الباستيل، جاء بموديل بسيط، مميز بأكام بالما.

والفنانة هند صبري، التي ارتدت فستان "أوف وايت" مُطعم بالفصوص اللامعة، جاء منفوش من الشيفون المُبطن.

أما عن إطلالة الفنانة رانيا يوسف بحفل الافتتاح، قالت: "الفستان الأسود حلو وجميل أوي عليها، وكان مميز".

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أما عن حفل الختام، والتي لفتت فيه الفنانة الأنظار بإطلالة مُحتشمة، قالت "الحسيني": "الفستان مش وحش، لكن قديم ومش بطال".

وعن أسوأ الإطلالات التي شهدتها السجادة الحمراء، أوضحت خبيرة الأزياء، أن الفنانات عبير صبري، وبسمة، ومادلين طبر، لم يوفقهما الحظ في حفل الختام.

قائلة: "فساتين سيئة، خاماتها فقيرة، وموديلاتها قديمة للأسف بالنسبة للحدث".

ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41

ووجه السيناريست محمد حفظي رئيس الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، الشكر، في حفل ختام المهرجان، لكل من الضيوف الذين حضروا الحفل، كما وجه الشكر لوزارة الثقافة، وجميع الشركات التي دعمت دورة هذا العام من المهرجان.

وقال "حفظي"، إنه في العام الماضي حاول أن يشكر جميع العاملين في المهرجان إلا أنه فشل، وهذا العام يشكر جميع من ساهم في نجاح دورة هذا العام، والذين يصل عددهم إلى 200 شخص.

وأضاف أن المهرجان التابع لوزارة الثقافة وللدولة المصرية حين يخرج بهذا الشكل "يجعلني أشعر بفخر كبير"، وأن تواجد الجمهور بعدد كبير في دورة هذا العام وصل إلى بيع 40000 تذكرة، ما جعله سعيدا وطالب بأنه دوما يتمنى دعم السينما المصرية فهي القادرة على الوقوف ضد الإرهاب والتطرف.