خلطات سهلة لأطراف شعر العروس التالفة

أطراف الشعر التالفة بإمكانها أن تتلف تسريحة شعركِ بيوم الزفاف، وربما لا يكون قص الشعر هو الحل الأكيد، أو أنكِ ترغبين في شعركِ طويلًا ليناسب التسريحة التي وقع الاختيار عليها.

لهذا فإنّ أفضل حل هو اعتماد هذه الخلطات السهلة للعناية بأطراف الشعر التالفة، لشعر قوي وصحي.

ماسك الزيوت لترطيب أطراف الشعر

تسريحة شعر قصير مموج للعروس

- ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو

- ملعقة صغيرة من زيت الجرجير

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة زيت زيت زيتون

تُخلط الزيوت مع بعضها البعض، وتوضع على أطراف الشعر لليلة كاملة، ثم يُشطف بالماء في اليوم التالي.

يمكن عمل هذا الماسك مرة أسبوعيًّا، أو مرتين بحسب حالة الشعر.

يمكنكِ اعتماد سيروم للشعر في حال كنتِ لا تخرجين من المنزل، لتجنّب الإحراج من رائحته.

ماسك العسل والحليب وزيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من زيت زيتون

- ملعقة كبيرة عسل

- ملعقة صغيرة حليب

اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها لأطراف الشعر.

لفي الشعر بفوطة دافئة قليلًا، حتى يتشرب شعركِ الخليط، واتركيه لساعات طويل، أو طوال الليل.

كرري العملية 3 مرات أسبوعيًّا للحصول على نتيجة مرغوبة.

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ماسك البيض وزيت الزيتون والأفوكادو

- 1 بيضة

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة من الأفوكادو المهروس

- اخلطي المكونات مع بعضها البعض وضعيه على الأطراف.

- اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم اشطفي الشعر.

- جربي الماسك مرة أسبوعيًّا قبل زفافِك.

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