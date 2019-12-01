تعؤفي على افضل المجوهرات الخاصة بالعروس العصرية

تختلف الأذواق وتعدد , بعض العرائس تفضل المجوهرات الناعمة وأخرى تفضل المجوهرات الكبيرة والجذابة . لكن اليوم نقدّم لك مجوهرات بغاية الأناقة ومزينة بالأجنحة التي يسلتهمها دور الموجهرات من الملائكة:

مجوهرات دي بيرز De Beers

قدمت ماركة دي بيرز De Beers أقراط ذهب أبيض مرصعة بالألماس بتصاميم الأجنحة التي تغطي جزء من الأذن.

التصميم الأول يتدلى منه تعليقات زادت من سحره وجاذبيته، والتصميم الثاني مرصع بأحجار ملونة.

مجوهرات Garrard

تتمتع مجوهرات Garrard بسحر يخطف الأنفاس، وقد قدمت تشكيلة جديدة مميز بوحي من الأجنحة.تميزت المجوهرات بالأنوثة والرومانسية، حيث الذهب الوردي المرصع بالألماس الوردي والأبيض، سواء القلادات، الخواتم، والأقراط.

مجوهرات ميسيكا Messika

تعتبر دار ميسيكا Messika للمجوهرات من أبرز العلامات التي قدمت تصاميم بوحي من الأجنحة.

وأحببنا الأقراط الماسية بالذهب الأبيض والتي تنوعت لترضي مختلف الأذواق، بالإضافة إلى الأساور والخواتم والسلاسل بتعليقات الأجنحة.

مجوهرات فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

Advertisements

أيضاً قدمت ماركة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels العريقة مجوهرات بتصاميم الأجنحة.

أحببنا البروش بتصميم الأجنحة والمرصعة بالياقوت الأزرق والألماس، وكذلك الأقراط الماسية المرصعة بحجر أسود للمسة جذابة وغير تقليدية.

شاهدي أجمل مجوهرات عروس مستوحاة من الأجنحة ومرصعة بفصوص الألماس.

قد يهمك أيضا:

مجوهرات أكيليس مستوحاة من نبض القلب

بياجيه تكرّم الشمس بمجوهرات مرصعة بالماس وعرق اللؤلؤ والأوبال